Con l' auto invade la corsia opposta e si schianta quasi frontalmente con un furgoncino

Un incidente si è verificato lungo la strada regionale 602 al km 53+330 a Spoltore, coinvolgendo una Hyundai i10 e un furgoncino. L’auto ha invaso la corsia opposta e si è scontrata quasi frontalmente con il veicolo di maggiore dimensione. Sul posto sono intervenuti gli agenti e i soccorritori per gestire la situazione e valutare eventuali feriti. La dinamica dell’incidente è stata ricostruita dagli inquirenti.