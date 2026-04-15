Con l' auto invade la corsia opposta e si schianta quasi frontalmente con un furgoncino
Un incidente si è verificato lungo la strada regionale 602 al km 53+330 a Spoltore, coinvolgendo una Hyundai i10 e un furgoncino. L’auto ha invaso la corsia opposta e si è scontrata quasi frontalmente con il veicolo di maggiore dimensione. Sul posto sono intervenuti gli agenti e i soccorritori per gestire la situazione e valutare eventuali feriti. La dinamica dell’incidente è stata ricostruita dagli inquirenti.
Schianto laterale quasi frontale tra un'automobile, una Hyundai i10, e un furgoncino, a Spoltore lungo la strada regionale 602 al km 53+330.Il sinistro si è verificato intorno alle ore 8:15 di mercoledì 15 aprile.La i10 stava provenendo da monti in direzione mare e avrebbe invaso la corsia.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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