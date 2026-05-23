Si schianta col furgone contro il muro di una casa

Da ilpiacenza.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Ieri sera, poco dopo le 20, un furgone ha perso il controllo e si è schiantato contro il muro di una casa lungo via Cristo San Pietro in Corte di Monticelli. Il veicolo è finito ribaltato sul fianco, bloccato in mezzo alla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, senza segnalare feriti gravi. La strada è rimasta chiusa temporaneamente per permettere le operazioni di rimozione del veicolo.

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Attimi di apprensione ieri sera, poco dopo le 20, lungo via Cristo San Pietro in Corte di Monticelli, dove un furgone è rimasto coinvolto in un violento incidente stradale, terminando la sua corsa ribaltato sul fianco in mezzo alla carreggiata.Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo, per cause. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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