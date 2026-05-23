Si schianta col furgone contro il muro di una casa
Ieri sera, poco dopo le 20, un furgone ha perso il controllo e si è schiantato contro il muro di una casa lungo via Cristo San Pietro in Corte di Monticelli. Il veicolo è finito ribaltato sul fianco, bloccato in mezzo alla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, senza segnalare feriti gravi. La strada è rimasta chiusa temporaneamente per permettere le operazioni di rimozione del veicolo.
Attimi di apprensione ieri sera, poco dopo le 20, lungo via Cristo San Pietro in Corte di Monticelli, dove un furgone è rimasto coinvolto in un violento incidente stradale, terminando la sua corsa ribaltato sul fianco in mezzo alla carreggiata.Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo, per cause. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Uma van escolar perdeu o controle e bateu contra o muro de uma casa
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