Si schianta col furgone contro il muro di una casa

Notizia in breve

Ieri sera, poco dopo le 20, un furgone ha perso il controllo e si è schiantato contro il muro di una casa lungo via Cristo San Pietro in Corte di Monticelli. Il veicolo è finito ribaltato sul fianco, bloccato in mezzo alla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, senza segnalare feriti gravi. La strada è rimasta chiusa temporaneamente per permettere le operazioni di rimozione del veicolo.