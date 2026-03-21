Mantova addetto alla raccolta dei rifiuti si schianta col furgone contro il muro e trancia il tubo del gas

Un addetto alla raccolta dei rifiuti di Mantova si è schiantato con il furgone contro un muro di cinta a San Giacomo delle Segnate. Nell’incidente, sono stati danneggiati anche parte del veicolo e la struttura dell’edificio. Durante l’impatto, è stato tranciato il tubo del gas, creando una situazione di potenziale pericolo. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali feriti o cause dell’incidente.

San Giacomo delle Segnate (Mantova), 21 marzo 2026 – Un’operazione di routine, quella della raccolta porta a porta dei rifiuti domestici, che ha avuto un’imprevista conclusione: il muro di cinta di un’abitazione distrutto (assieme a parte del veicolo) e una tubazione del gas tranciata. È successo nella mattinata di ieri, sabato 20 marzo. L’uomo, 48 anni, alla guida di un furgoncino per la raccolta dei rifiuti dell’azienda mantovana che si occupa dei servizi ambientali, a un certo punto è uscito autonomamente dalla sede stradale finendo la sua corsa contro la recinzione di un’abitazione in via Ferrari. Mantova, alla guida senza patente (ma con un’ascia sotto il sedile) fugge all’alt e semina il panico: bloccato e arrestato Il rifiuto dell’alcoltest . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Mantova, addetto alla raccolta dei rifiuti si schianta col furgone contro il muro e trancia il tubo del gas Articoli correlati Leggi anche: Lusciano, auto contro un muretto trancia il tubo del gas: evacuato uno stabile Si schianta contro il muro di cinta dell'azienda del gas e scappa | FOTOPerde il controllo dell'auto, si schianta contro il muro di cinta di un'azienda di rifornimento di gas e scappa via.