Una dipendente di un fast food è stata licenziata e incriminata dopo aver mostrato un video in cui mette in bocca delle patatine, le masticava e poi le risputava nella confezione, davanti a una telecamera. Nel filmato si vede anche un’altra persona che ride sullo sfondo.

Si mette in bocca le patatine, le mastica e poi le risputa nella confezione davanti alla telecamera, mentre una collega ride sullo sfondo. Succede in un McDonald’s di Southbridge, in Massachusetts, e il video, inizialmente pubblicato su un account social privato, è diventato virale nel giro di poche ore. A riportare la vicenda sono diversi media statunitensi, tra cui NBC Boston, Boston 25 News e People. Ma il caso non è rimasto confinato ai social: la 22enne Kaylie Santos, ex manager del locale, è stata incriminata dopo l’indagine della polizia di Southbridge. Secondo i documenti del tribunale ottenuti da People, la ragazza è accusata di aver contaminato volontariamente le patatine destinate alla sua ex fidanzata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Si mette in bocca le patatine, le mastica e poi le risputa nella confezione: dipendente di un McDonald’s licenziata e incriminata

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Le patatine dal gusto PARTICOLARE

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