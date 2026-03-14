Verso le comunali Cuzzola | Le liste sono sulla bocca di tutti ma nella tasca di nessuno

In vista delle prossime elezioni comunali, si sente parlare molto delle liste che vengono preparate, con molti che discutono di chi ci sarà e chi no. Un esponente ha commentato che le liste sono al centro dell’attenzione pubblica, ma che nessuno sembra averle davvero in tasca. La discussione si concentra sulla preparazione delle candidature, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sugli schieramenti.