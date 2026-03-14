Verso le comunali Cuzzola | Le liste sono sulla bocca di tutti ma nella tasca di nessuno
In vista delle prossime elezioni comunali, si sente parlare molto delle liste che vengono preparate, con molti che discutono di chi ci sarà e chi no. Un esponente ha commentato che le liste sono al centro dell’attenzione pubblica, ma che nessuno sembra averle davvero in tasca. La discussione si concentra sulla preparazione delle candidature, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sugli schieramenti.
La riflessione dell'ex assessore comunale in vista delle elezioni amministrative di maggio: "Più che contare le liste annunciate, forse conviene aspettare di vedere quelle realmente presentate" "In queste settimane, parlando di elezioni comunali, si sente ripetere spesso la stessa frase: “Stiamo costruendo le liste”. Oppure: “Stiamo lavorando per allargare la coalizione”. O ancora: “Stiamo chiudendo altre liste”. Le liste, insomma, sembrano essere diventate l’argomento principale della politica cittadina. Tutti ne parlano, tutti le annunciano, tutti fanno capire che stanno lavorando per averne tante". Inizia con queste parole la riflessione dell'ex assessore comunale Enzo Cuzzola in vista delle elezioni amministrative di maggio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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