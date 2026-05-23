Si fingeva specialista in tricologia e psicologia | sequestrati studio e siti web dai Nas di Reggio Calabria

Notizia in breve

I Nas di Reggio Calabria hanno sequestrato uno studio e vari siti web di un individuo che si spacciava come specialista in tricologia e psicologia senza averne i titoli. L’uomo attirava pazienti attraverso il web, promettendo competenze mediche e psicologiche, pur non essendo qualificato. L’indagine ha portato al sequestro di strutture e piattaforme online utilizzate per promuovere le false competenze.