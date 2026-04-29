Reggio Calabria si fingono Nas e ammanettano un uomo minacciandolo con una pistola | smantellata gang del terrore

A Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, è stata smantellata una gang composta da cinque giovani tra i 20 e i 22 anni. Due sono stati posti agli arresti domiciliari e altri due obbligati a presentarsi periodicamente in caserma. In un episodio, un uomo è stato avvicinato da persone che si sono presentate come ufficiali dei Nas, hanno mostrato una pistola e lo hanno ammanettato.

A Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, smantellata una gang composta da cinque giovani tra i 20 e i 22 anni: tre ai domiciliari, per altri due obbligo di firma. L’inchiesta della Procura di Palmi parla di associazione per delinquere, sequestro di persona, atti persecutori e detenzione di armi. Il gruppo prendeva di mira persone fragili, sottoposte a pestaggi, umiliazioni e minacce, spesso riprese con il cellulare e condivise. Tra gli episodi più gravi, quello avvenuto a Melicucco: fingendosi militari del Nas, alcuni indagati sono entrati in casa di una vittima, lo hanno immobilizzato e ammanettato al letto, picchiandolo e puntandogli una pistola alla tempia.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Reggio Calabria, si fingono Nas e ammanettano un uomo minacciandolo con una pistola: smantellata gang del terrore Notizie correlate Reggio Calabria, "se gli dai una coltellata il video va virale": smantellata gang dell'orroreAvrebbero fatto parte di una gang resasi responsabile di gravi episodi di violenza e sopraffazione ai danni di persone vulnerabili. Reggio Calabria, violenze su persone vulnerabili: smantellata baby-gangOperazione dei Carabinieri all’alba a Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, dove è stata eseguita un’ordinanza di misure cautelari nei...