Si finge ispettore di polizia e sottrae 10 mila euro a un 84enne di Sorisole | arrestato 23enne

Notizia in breve

Un giovane di 23 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver finto di essere un ispettore di polizia e aver sottratto 10 mila euro a un uomo di 84 anni. L’arresto è stato eseguito in flagranza di reato. L’episodio si è verificato a Sorisole, dove l’indagato è ritenuto responsabile di truffa aggravata in concorso. Il 23enne, originario di Torre Annunziata, è stato fermato dai militari della Sezione Operativa di Bergamo.