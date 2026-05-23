Si finge ispettore di polizia e sottrae 10 mila euro a un 84enne di Sorisole | arrestato 23enne
Un giovane di 23 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver finto di essere un ispettore di polizia e aver sottratto 10 mila euro a un uomo di 84 anni. L’arresto è stato eseguito in flagranza di reato. L’episodio si è verificato a Sorisole, dove l’indagato è ritenuto responsabile di truffa aggravata in concorso. Il 23enne, originario di Torre Annunziata, è stato fermato dai militari della Sezione Operativa di Bergamo.
I carabinieri della Sezione Operativa di Bergamo hanno arrestato in flagranza di reato un 23enne originario e residente a Torre Annunziata (Napoli), ritenuto responsabile di truffa aggravata in concorso ai danni di un anziano di Sorisole. L’operazione è scattata nella tarda mattinata di venerdì 22 maggio dopo numerose segnalazioni arrivate alla Centrale Operativa relative a tentativi di truffa telefonica ai danni di anziani. Il copione era sempre lo stesso: falsi appartenenti alle forze dell’ordine che prospettavano situazioni di emergenza per convincere le vittime a consegnare denaro o beni di valore. Raccolte le informazioni, i militari hanno predisposto un servizio di osservazione in centro città. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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