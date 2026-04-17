A Oggiono, un uomo di 36 anni è stato arrestato dopo aver truffato un’ottantottenne fingendosi un carabiniere. Secondo le informazioni disponibili, il truffatore ha sottratto circa 10.000 euro alla donna, approfittando della sua fiducia. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato e ora l’uomo si trova in custodia. La vicenda si inserisce in un episodio di truffa ai danni di persone anziane.

Oggiono (Lecco), 17 aprile 2026 – Arresto in flagranza di reato per un truffatore napoletano di 36 anni, ritenuto responsabile di truffa aggravata ai danni di una donna di 88 anni di Oggiono. L’intervento dei carabinieri è stato possibile grazie a diverse segnalazioni giunte al numero di emergenza 112 da parte di cittadini che avevano ricevuto telefonate sospette da sedicenti appartenenti all' Arma dei Carabinieri. Il bottino recuperato. I militari hanno quindi intensificato i controlli vicino alla stazione ferroviaria, luogo solitamente utilizzato dagli autori di questi reati per allontanarsi dal centro abitato, notando un uomo che è entrato in un bar, probabilmente per sottrarsi al controllo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Oggiono, si finge un carabiniere e sottrae 10mila euro a una donna di 88 anni: arrestato 36enne

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