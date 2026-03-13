Si finge diplomatico e ruba un'auto da 40 mila euro riesce a fuggire ma fa un'incidente e viene arrestato

Un uomo che si spacciava da diplomatico ha sottratto un’auto del valore di 40 mila euro durante un test drive a Chieti. Dopo aver preso la vettura, ha tentato di allontanarsi, ma è stato coinvolto in un incidente e poi arrestato. La fuga è durata poco prima che arrivassero le forze dell’ordine, che hanno intercettato il sospettato.

Finto diplomatico ruba un'auto da 40mila euro durante un test drive a Chieti. Usa il trucco di sostituire la chiave per poi tornare a prendere il veicolo. Viene arrestato in Umbria.