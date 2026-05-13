Piano Casa Meloni | Con 1700 euro netti un docente fa fatica a pagare un mutuo ora potrà risparmiare fino a 4mila euro all’anno

Il Governo ha annunciato che con un reddito netto di 1700 euro al mese, un docente può ora risparmiare fino a 4000 euro all’anno grazie al Piano Casa. Questa misura mira a migliorare le condizioni di chi ha difficoltà ad accedere alle abitazioni, in particolare tra chi non riesce a ottenere case popolari per il reddito troppo alto, ma si trova comunque impossibilitato a sostenere i costi del mercato libero.

C’è una fascia di popolazione che non riesce a ottenere una casa popolare perché il reddito è troppo alto, ma nemmeno può permettersi i prezzi spropositati del libero mercato. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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