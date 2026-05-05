Novara finti nipoti svuotano il conto di un' anziana per 155mila euro | due denunciati

A Novara, due persone sono state denunciate per aver sottratto oltre 155mila euro a un’anziana, grazie all’intervento della banca che ha segnalato comportamenti sospetti. Le indagini hanno portato alla scoperta di un tentativo di circonvenzione ai danni dell’anziana, coinvolgendo due individui che si sono qualificati come nipoti. La somma è stata recuperata e restituita alla vittima, mentre le autorità hanno avviato le procedure legali contro i responsabili.

È di due persone denunciate e oltre 155mila euro sottratti il bilancio di un caso di circonvenzione di incapace ai danni di una signora ultranovantenne a Novara. La vicenda, scoperta grazie alla segnalazione di un istituto bancario, ha portato all’intervento della Polizia e al sequestro preventivo dei beni degli indagati, accusati di aver approfittato della vulnerabilità della vittima per ottenere un ingiusto profitto. La segnalazione della banca e l’intervento della Polizia Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intera vicenda è emersa quando gli operatori di un istituto bancario hanno notato alcune operazioni sospette richieste da una loro cliente molto anziana.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Novara, finti nipoti svuotano il conto di un'anziana per 155mila euro: due denunciati Notizie correlate Anziana isolata dalla famiglia e raggirata per anni: finti nipoti le portano via oltre 150mila euro dal contoHanno isolato un'anziana di oltre novant'anni, allontanandola dalla famiglia per svuotarle il conto corrente. Anziana truffata da finti poliziotti: spariti 300mila euro dal contoImola, 24 febbraio 2026 – Una telefonata apparentemente istituzionale, il numero che sul display sembra quello di un ufficio di polizia, la voce... Contenuti utili per approfondire Novara, finti nipoti svuotano il conto di un'anziana per 155mila euro: due denunciatiDue persone denunciate a Novara per circonvenzione di incapace: sottratti oltre 155mila euro a un'anziana, scoperti grazie alla banca. virgilio.it Anziana raggirata da finti nipoti: sequestri per oltre 150mila euro, scatta il braccialetto elettronicoUn tentativo sospetto allo sportello ha fatto scattare l’indagine, portando alla luce un presunto sistema di raggiri ai danni di un’anziana ultranovantenne. È quanto ricostruito dalla Polizia di Stato ... lavocedinovara.com