Travolta da un camion dei rifiuti | morta Alena Baloshka

Una donna di 64 anni è deceduta dopo essere stata investita da un camion dei rifiuti a Rescaldina all’alba di giovedì 21 maggio. La vittima è stata trasportata in ospedale in condizioni gravi e poi è deceduta durante il ricovero. La dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità sono al vaglio delle autorità competenti. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti di polizia locale e i soccorritori, che hanno effettuato i rilievi necessari.

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