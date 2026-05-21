Incidente nel Milanese travolta da un camion dei rifiuti | gravissima

Una donna di 64 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto questa mattina a Rescalda, frazione di Rescaldina, nell’hinterland nord-ovest di Milano. La ciclista è stata investita da un camion dei rifiuti mentre si trovava in via Prealpi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente. La donna è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche.

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