Incidente nel Milanese travolta da un camion dei rifiuti | gravissima

Da milanotoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 64 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto questa mattina a Rescalda, frazione di Rescaldina, nell’hinterland nord-ovest di Milano. La ciclista è stata investita da un camion dei rifiuti mentre si trovava in via Prealpi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente. La donna è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche.

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Una ciclista di 64 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente con un camion dei rifiuti in via Prealpi a Rescalda (frazione di Rescaldina, hinterland nord-ovest di Milano) nella mattinata di giovedì 21 maggio.La donna è stata soccorsa dal personale del 118 e accompagnata in codice rosso al. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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