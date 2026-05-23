Si allontana dall’ospedale e scompare nel nulla | donna ritrovata dai carabinieri

Da bresciatoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La donna di 36 anni, residente a Edolo, è stata ritrovata dai carabinieri dopo essersi allontanata dall’ospedale di Esine giovedì 21 maggio. Dopo essere uscita dall’ospedale nel pomeriggio, si era persa di vista. Le ricerche sono durate alcune ore, senza altri dettagli su eventuali spostamenti o motivazioni. Alla fine, è stata trovata e sta bene.

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Si è conclusa con un lieto fine la vicenda della donna di 36 anni residente a Edolo, scomparsa dopo essersi allontanata dall’ospedale civile di Esine nella pomeriggio di giovedì 21 maggio. La donna si trovava al pronto soccorso della struttura sanitaria camuna, dove era in osservazione, quando. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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