Si allontana dall’ospedale e scompare nel nulla | donna ritrovata dai carabinieri

Notizia in breve

La donna di 36 anni, residente a Edolo, è stata ritrovata dai carabinieri dopo essersi allontanata dall’ospedale di Esine giovedì 21 maggio. Dopo essere uscita dall’ospedale nel pomeriggio, si era persa di vista. Le ricerche sono durate alcune ore, senza altri dettagli su eventuali spostamenti o motivazioni. Alla fine, è stata trovata e sta bene.