Salerno donna scompare dall’ospedale | l' allarme dei familiari e l' intervento lampo della polizia ritrovata

Un’anziana di 81 anni affetta da demenza è scomparsa dall’ospedale di Salerno. I familiari hanno dato l’allarme e la polizia è intervenuta immediatamente. Dopo circa venti minuti di ricerche, l’anziana è stata ritrovata e affidata alle cure dei sanitari. La scomparsa ha generato preoccupazione tra i presenti, ma per fortuna l’intervento tempestivo ha evitato conseguenze più gravi.

È stata ritrovata e messa in salvo un’anziana di 81 anni che si era allontanata dall’ospedale di Salerno. La donna, affetta da demenza senile, era scomparsa dal pronto soccorso, facendo scattare l’allarme tra i familiari e il personale sanitario. L’intervento della Polizia di Stato ha permesso di rintracciarla e riportarla in sicurezza presso la struttura ospedaliera. Il caso: anziana scompare dal pronto soccorso Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio del 14 aprile. Presso l’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, una donna di 81 anni, affetta da demenza senile, si trovava al pronto soccorso insieme ai suoi familiari.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Salerno, donna scompare dall’ospedale: l'allarme dei familiari e l'intervento lampo della polizia, ritrovata Notizie correlate Giuseppe Bravin esce di casa e scompare, i familiari del 61enne lanciano l'allarme: attivate le ricerche alle sorgenti della SantissimaPOLCENIGO (PORDENONE) - Giuseppe Bravin è uscito di casa oggi, mercoledì 28 gennaio, tra le 11. Anziana rapinata e truffata ad Apricena: intervento lampo della polizia, due arrestiGli agenti di polizia del commissariato di San Severo, ha tratto in arresto due soggetti ritenuti responsabili di rapina, truffa aggravata,... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Anziana scompare dal pronto soccorso del Ruggi d'Aragona: ritrovata in strada; L'Archeologo e la sua città: il 'Ricordo di Mario Napoli a 50 anni dalla sua scomparsa' venerdì 17 alla Provincia di Salerno.; L’Archeologo e la sua città: il Ricordo di Mario Napoli a 50 anni dalla sua scomparsa venerdì 17 alla Provincia di Salerno.; Salerno. Anziana scompare dal pronto soccorso: ritrovata dopo un’ora - Salernonotizie.it. Salerno, donna scompare dall’ospedale: l'allarme dei familiari e l'intervento lampo della polizia, ritrovataAnziana di 81 anni affetta da demenza scompare dall’ospedale di Salerno: ritrovata dalla Polizia dopo 20 minuti di ricerche. virgilio.it Salerno, la Polizia ha eseguito il rimpatrio di altri cittadini extracomunitari irregolari - facebook.com facebook PALLANUOTO A1: LA RARI NANTES SALERNO TORNA IN VASCA, SFIDA SALVEZZA CONTRO L’ORTIGIA Dopo uno stop forzato di oltre due settimane, dovuto alla sosta per il weekend pasquale e ai successivi impegni di... x.com