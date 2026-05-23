Alla fiera delle industrie culturali di Shenzhen partecipano circa 6.300 espositori. L'evento si concentra su come le piccole imprese creative possano ampliare le proprie vendite a livello internazionale. Vengono presentate anche le innovazioni tecnologiche che contribuiscono allo sviluppo della Greater Bay Area come centro di innovazione e produzione. La manifestazione offre uno spazio per esposizioni, incontri e networking tra aziende e professionisti del settore.

? Domande chiave Come faranno le piccole imprese creative a vendere in tutto il mondo?. Quali innovazioni tecnologiche stanno trasformando la Greater Bay Area in un hub?. Perché l'area APEC è diventata il nuovo centro del turismo culturale?. Cosa accadrà ai flussi commerciali dopo il vertice economico di novembre?.? In Breve Oltre 120.000 prodotti culturali esposti in otto padiglioni del Centro congressi di Shenzhen.. Nuova area APEC dedicata al turismo culturale in vista del vertice di novembre.. Sezione specifica sull'e-commerce transfrontaliero per abbattere barriere geografiche verso i mercati esteri.. Padiglione Greater Bay Area focalizzato su Guangdong, Hong Kong e Macao. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Shenzhen: 6.300 espositori per la grande fiera delle industrie culturali

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