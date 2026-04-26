L’Italia si trova nuovamente sotto i riflettori a causa dell’aumento del debito pubblico, secondo i dati pubblicati dall’ente statistico europeo. Il livello del debito cresce più del previsto, alimentando le preoccupazioni sulla stabilità economica del paese. Nel frattempo, si discute di un possibile piano di intervento proposto dall’ex presidente del Consiglio, focalizzato sulle industrie culturali e creative. A commentarlo, un ex primo ministro ha espresso alcune considerazioni sul tema.

L’Italia è nuovamente sulla graticola del debito pubblico dopo i nuovi dati pubblicati dall’istituto di statistica europeo, che evidenziano un debito pubblico nazionale che cresce più del previsto. Pochi giorni fa, ad accendere un primo e importante campanello d’allarme era stato il Fondo Monetario Internazionale, che si concentrava proprio sul rapporto tra Pil e debito, evidenziando l’esigenza di una razionalizzazione fiscale e di una maggiore crescita. Ormai chiunque abbia vissuto un po’ nel nostro Paese avrà familiarizzato con questi temi, e avrà anche maturato una propria personalissima opinione, a prescindere dalle proprie competenze in materia economica.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Un piano Draghi per la Industrie culturali e creative. Il commento di Monti

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