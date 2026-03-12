Napoli | 487 espositori lanciano la fiera globale del turismo

A Napoli, alla Mostra d’Oltremare, si è aperta la ventinovesima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo con 487 espositori provenienti da diversi paesi. La manifestazione rappresenta un punto di incontro tra operatori e professionisti del settore turistico, offrendo uno spazio per presentare destinazioni, servizi e opportunità di business. L’evento, che dura diversi giorni, coinvolge vari attori del mondo del turismo.

La Mostra d’Oltremare di Napoli si è trasformata in un vero e proprio mercato globale, dove 487 espositori hanno dato il via alla ventinovesima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo. L’appuntamento, che si protrae fino al 14 marzo 2026, copre una superficie di circa 16mila metri quadrati ed è organizzato da Progecta sotto la direzione di Angioletto de Negri. L’evento non è solo una vetrina per le destinazioni italiane, ma un crocevia internazionale dove convergono buyer da 17 nazioni chiave, tra cui Stati Uniti, Emirati Arabi, Giappone, Germania e Regno Unito. In questo scenario, il principale rimane sulle regioni del Mezzogiorno, con l’obiettivo di promuovere l’offerta turistica italiana verso mercati esteri ad alto potenziale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli: 487 espositori lanciano la fiera globale del turismo Articoli correlati Leggi anche: La Fiera del Vinile torna a Daste: oltre 40 espositori e un libro Ritorna la Fiera del Riuso: oltre 120 espositori animano piazza Ugo La MalfaScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Domenica prossima 15...