Fermo il Sap scrive ai candidati | Riqualifichiamo l’ex Cops

A Fermo, il Sindacato Autonomo di Polizia ha inviato una comunicazione ai candidati, invitandoli a partecipare alla riqualificazione dell’ex Cops. La questione riguarda la proprietà delle strutture sportive che appartengono al Fondo di Assistenza e il modo in cui vengono gestite. Restano aperti alcuni interrogativi su chi abbia effettivamente il controllo delle strutture e come possano i futuri amministratori risolvere le criticità legate alla proprietà e alla gestione degli impianti.

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? Punti chiave Come possono i candidati risolvere il nodo della proprietà ex Cops?. Chi gestisce realmente le strutture sportive appartenenti al Fondo Assistenza?. Perché i poliziotti fermani non possono ancora usare la loro palestra?. Quali misure adotteranno i futuri sindaci per gli alloggi Erap?.? In Breve Proprietà palestra e campo calcio gestite dal Fondo Assistenza per la Polizia.. Normativa regionale impone alloggi Erap per comuni con oltre 5.000 abitanti.. Porto Sant’Elpidio citata come modello positivo per la gestione alloggi forze dell'ordine.. Questore locale riferisce mancanza di informazioni sulla gestione storica delle strutture. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fermo, il Sap scrive ai candidati: «Riqualifichiamo l’ex Cops» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento A Jesolo, Chioggia e Portogruaro servono i rinforzi estivi: il Sap scrive alle istituzioniVenezia – 26 marzo 2025 – Anche quest’anno il SAP ha dovuto scrivere alle Istituzioni locali per sollecitarle sulla necessità urgente di avere dei... Comunali, il vescovo Morrone scrive ai candidati: "No alle contrapposizioni, sì alla città"“La politica è la forma più alta di carità” e la carità è la conversione dall’amore egoistico e distruttivo all’amore verso tutti, fondamento della... Il Sap sul piede di guerra: Due agenti trasferiti a Trieste, non è giustoIl Sindacato autonomo di polizia (Sap) sul piede di guerra per il provvedimento con cui il Dipartimento della pubblica sicurezza ha disposto l’invio di due unità del personale della questura di Fermo ... ilrestodelcarlino.it Il Sap Due o tre volanti per tutto il territorioCon l’approssimarsi della stagione estiva, il Sap, Sindacato autonomo di polizia, torna a farsi portavoce delle esigenze operative del personale di polizia in servizio nel Fermano, rivolgendo un ... ilrestodelcarlino.it