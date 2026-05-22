Spaccata da 150mila euro alla boutique Tiziana Fausti | un arresto ritrovata parte delle borse di lusso razziate

Nella mattinata di oggi, la polizia ha arrestato a Torino un uomo sospettato di aver compiuto una spaccata alla boutique Tiziana Fausti di Bergamo, avvenuta il 7 maggio scorso. L’episodio ha causato un furto di circa 150 mila euro, con parti di borse di lusso sottratte. Durante le indagini sono stati trovati e sequestrati alcuni tra gli oggetti rubati. L’uomo è stato portato in stato di fermo e si trova attualmente in custodia presso le autorità competenti.

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Bergamo, 22 maggio 2026 – È stato arrestato dalla polizia a Torino il presunto autore della spaccata da 150mila euro messa a segno lo scorso 7 maggio della boutique Tiziana Fausti, nel cuore di Bergamo, sul Sentierone. L'uomo, un cittadino romeno, è accusato di furto pluriaggravato in concorso. La Squadra Mobile della Questura di Bergamo ha recuperato numerose borse di alta gamma sottratte al negozio, oltre a diversi arnesi atti allo scasso, ritenuti verosimilmente utilizzati per commettere il reato. I controlli. Nell'ambito di un altro procedimento penale, iscritto nei confronti di un indagato che aveva sfruttato la situazione creatasi a seguito della "spaccata" per impossessarsi di alcuni beni, è stata disposta dalla Procura una perquisizione domiciliare che ha consentito di rinvenire ulteriori due borse provento del medesimo furto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Spaccata da 150mila euro alla boutique Tiziana Fausti: un arresto, ritrovata parte delle borse di lusso razziate ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Altra spaccata alla boutique Fausti. In due minuti prese più di 50 borse Bergamo, spaccata nel negozio Tiziana Fausti in pieno centro: ladri in fuga con 50 borse griffateBergamo, 7 maggio 2026 – Un’altra spaccata, la notte tra mercoledì e giovedì, ai danni del negozio Tiziana Fausti, preso di mira dai ladri nel cuore... Spaccata milionaria nella boutique del lusso, arrestato a Torino il presunto autore del colpoÈ stato arrestato a Torino il presunto autore della clamorosa spaccata da 150mila euro avvenuta lo scorso 7 maggio ai danni di una boutique di lusso nel centro di Bergamo. A finire in manette è stato ... giornalelavoce.it Arrestato il responsabile della spaccata da Tiziana Fausti: decisivi auto rubata e video delle telecamereLa Squadra Mobile ha individuato i responsabili del colpo da 300mila euro messo a segno il 7 maggio sul Sentierone. Recuperati anche i mezzi usati per l’assalto alla gioielleria Corna di Mozzo: caccia ... ecodibergamo.it