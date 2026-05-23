Settore giovanilE Tornei di Valdottavo Ecco i risultati e le nuove gare
I tornei giovanili di Valdottavo sono entrati nella seconda settimana di gare, con la prima fase a gironi ormai conclusa. La competizione si svolge nel secondo fine settimana di incontri, dopo una settimana di partite intense. Sono stati disputati diversi incontri tra squadre di diverse categorie, con risultati ancora in fase di definizione. Le prossime gare sono programmate per il weekend successivo, con le qualificazioni che si avvicinano alla fase a eliminazione diretta.
Tornei giovanili di Valdottavo alla prima fase a gironi che prevede il secondo fine settimana di gare, dopo una settimana piuttosto intensa come nelle migliori tradizioni. Ecco i risultati. "Parisotto" (Giovanissimi "A" - classe 2011): Monteserra - Academy Livorno 4-0, Valle di Ottavo Luccasette 3-1. "Paolinelli" (Giovanissimi "B" – 2012): Meridiem Grifoni – Sporting Lucca SF 3-0, Valle di Ottavo - QM Massarosa 2-0. "Balbo" (Esordienti "A" - 2013): Ponte "2000" - Ghiviborgo 3-1, Valle di Ottavo - Sporting San Donato 6-1, Folgore Segromigno - Gallicano 3-1, Via Nova - Aquila Sant’Anna 3-2. "Nannizzi" (Esordienti "B" - 2014): Pieve San Paolo - Valle di Ottavo 2-1, Academy Pieve - Camaiore 11-2, Lido di Camaiore - Castelnuovo 4-2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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