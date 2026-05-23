settore giovanile tornei di valdottavo ecco i risultati e le nuove gare

Notizia in breve

I tornei giovanili di Valdottavo sono entrati nella seconda settimana di gare, con la prima fase a gironi ormai conclusa. La competizione si svolge nel secondo fine settimana di incontri, dopo una settimana di partite intense. Sono stati disputati diversi incontri tra squadre di diverse categorie, con risultati ancora in fase di definizione. Le prossime gare sono programmate per il weekend successivo, con le qualificazioni che si avvicinano alla fase a eliminazione diretta.