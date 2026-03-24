Settore giovanile Decò Juvecaserta | risultati crescita e progettualità

Il settore giovanile della squadra di basket ha visto un’espansione del proprio network, con l’associazione di nuove società sportive. L’obiettivo principale è favorire la diffusione della pallacanestro tra i giovani, attraverso collaborazioni tecnico-sportive mirate. La crescita dei giovani atleti e lo sviluppo delle competenze tecniche rappresentano le direttrici principali di questa iniziativa.

Si amplia ulteriormente il network delle società giovanili, associate alla Juvecaserta con l’obiettivo di promuovere la pratica e la diffusione della pallacanestro giovanile mediante una collaborazione tecnico-sportiva che possa contribuire anche alla crescita tecnica dei giovani. L’ultimo accordo è stato sottoscritto con la Pallacanestro Capua del presidente Michele De Novellis. La società capuana si aggiunge a Basket Città di Caserta, Scuola Basket R. Drengot di Aversa, Olympia Basket Maddaloni, Nuova Pallacanestro Casagiove, l’ASD Pro Cales 1976 Basketball, ASD Monte Maggiore di Pignataro e Step Back Caiazzo. Sul piano agonistico, l'attività giovanile della Decò Juvecaserta, intanto, continua a confermare il proprio percorso di crescita, con risultati sportivi significativi e un progetto educativo sempre più strutturato. 🔗 Leggi su Casertanews.it Articoli correlati Decò Juvecaserta, tutti i risultati del settore giovanileL’attività giovanile della Decò Juvecaserta sta vivendo un momento particolarmente positivo, grazie a un percorso di crescita che unisce risultati... Decò Juvecaserta, exploit di tutto il settore giovanile | FOTOLe squadre del settore giovanile, di cui è responsabile il dirigente Alex Di Lauro, si stanno distinguendo nei rispettivi campionati L’attività...