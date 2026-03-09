Nel settore giovanile dell'Inter, il weekend si è concluso con sconfitte per le squadre Under 15, 16 e 17. L’Under 15 e 16 sono state sconfitte dal Milan, mentre l’Under 17 ha perso contro l’Atalanta. Il derby non ha portato punti ai nerazzurri, che continuano a occupare posizioni di classifica precarie. I risultati aggiornano la situazione del settore giovanile della squadra.

di Fabio Zaccaria Settore Giovanile Inter, weekend di sconfitte per i nerazzurri: Under 15 e 16 cadono col Milan, l’Under 17 con l’Atalanta. I risultati e la classifica aggiornata dopo le ultime gare. Ultimo weekend più nero che azzurro per il Settore Giovanile Inter, che in 3 partite disputate nel fine settimana non ha portato alcun risultato positivo anzi, ben 3 sconfitte e tutte e tre incredibilmente di misura. Ecco i risultati nello specifico e la situazione di classifica dopo l’ultima giornata di campionato. Come anticipato l’Under 15 di Solivellas è caduta nel derby contro il Milan, 1-0 l’esito del match. Così i nerazzurri sono quarti nel girone a quota 34 punti, il Cagliari ha approfittato e messo la freccia per il sorpasso. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Settore Giovanile Inter, il derby non porta punti ai nerazzurri: anche l’Under 17 perde di misura. I risultati e la classifica, le ultime

Articoli correlati

Leggi anche: Settore Giovanile Inter, gioia nel derby per Handanovic: sono 8 le vittorie di fila dei nerazzurri. Le ultime

Leggi anche: Settore Giovanile Inter, i risultati del weekend: un tris di vittorie per i nerazzurri. Gli aggiornamenti

Aggiornamenti e notizie su Settore Giovanile Inter

Temi più discussi: Settore Giovanile, i risultati del weekend; FCIN1908 – Inter, svolta a sorpresa nelle giovanili: Tarantino lascia l’incarico. Ecco dove andrà; Inter, Massimo Tarantino lascia per andare alla Roma; Perché la Roma ha scippato Massimo Tarantino all'Inter: avrà un ruolo strategico nel club giallorosso.

Moretto: Sbravati in pole position per sostituire Tarantino nel settore giovanile dell’InterMatteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato del futuro di Michele Sbravati: Chiudiamo il nostro video di oggi parlando di un cambio all'interno del settore ... tuttojuve.com

Settore giovanile, il programma del weekend: altri due Derby oltre a quello dei grandi!Un fine settimana ricco di impegni attende il Settore Giovanile rossonero, tra sfide di campionato e un paio di Derby molto interessanti. Alla PUMA House of Football spiccano ... milannews.it

Inter, per il vivaio spunta Sbravati: Marotta vuole il responsabile del settore giovanile della Juventus - facebook.com facebook

ESCLUSIVA FCINTER1908 - L’Inter è alla ricerca del nuovo responsabile del settore giovanile: il preferito è Michele Sbravati, attualmente alla Juventus @fcin1908it @GuarroPas x.com