Settimana della bonifica e dell' irrigazione a Stia i nuovi custodi del fiume

Durante la Settimana della Bonifica a Stia, gli studenti delle classi III C, IV A e IV C della scuola primaria Paolo Uccello hanno partecipato a un'attività di studio sul fiume Arno. L'iniziativa ha coinvolto i ragazzi nel conoscere le caratteristiche e l'importanza del corso d'acqua. La giornata si è svolta con attività pratiche e approfondimenti dedicati alla tutela e alla gestione del fiume.

Nella Settimana della Bonifica, a Stia, il fiume Arno è diventato materia di studio per gli alunni delle classi III C, IV A e IV C della Scuola primaria Paolo Uccello - Istituto Comprensivo Alto Casentino.La Presidente del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno e gli ingegneri dell’ente, per un. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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