Serie di incidenti in poche ore | ciclomotore sequestrato tre persone in ospedale

Notizia in breve

Nella giornata del 21 maggio, tre incidenti stradali si sono verificati a Montemurlo, coinvolgendo ciclomotori e automobili. In uno di questi, un ciclomotore è stato sequestrato dopo essere stato coinvolto in un sinistro. Tre persone sono state trasportate in ospedale per accertamenti e cure. La polizia locale ha intervenuto in tutte le occasioni per gestire le situazioni e ricostruire le dinamiche. Nessuna informazione sui danni o sulle condizioni dei feriti è stata resa nota.