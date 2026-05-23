Serie di incidenti in poche ore | ciclomotore sequestrato tre persone in ospedale
Nella giornata del 21 maggio, tre incidenti stradali si sono verificati a Montemurlo, coinvolgendo ciclomotori e automobili. In uno di questi, un ciclomotore è stato sequestrato dopo essere stato coinvolto in un sinistro. Tre persone sono state trasportate in ospedale per accertamenti e cure. La polizia locale ha intervenuto in tutte le occasioni per gestire le situazioni e ricostruire le dinamiche. Nessuna informazione sui danni o sulle condizioni dei feriti è stata resa nota.
Tre incidenti stradali nel giro di poche ore: giornata intensa quella dello scorso 21 maggio per la polizia locale di Montemurlo. Il primo sinistro, inizialmente classificato come un codice rosso e poi ridimensionato a codice giallo, è avvenuto in via Oste: Una donna anziana, che viaggiava a. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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