Nella provincia di Arezzo si sono verificati tre incidenti nella giornata di oggi, coinvolgendo rispettivamente una motocicletta, un'auto e un ciclomotore. I soccorsi del 118 della ASL Toscana Sud Est sono intervenuti in ciascun caso, operando nelle diverse zone della provincia. Le autorità stanno ancora accertando le cause di ciascun incidente e le condizioni dei coinvolti.

Giornata intensa per i soccorsi del 118 della ASL Toscana Sud Est, impegnati in tre distinti incidenti che si sono verificati in diverse zone della provincia di Arezzo. Il primo intervento è stato attivato alle ore 11:00 in una zona impervia boschiva nei pressi di Capraia, nel comune di Talla, dove una moto da enduro è rimasta coinvolta in un incidente. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza infermierizzata della Misericordia di Soci, l’elisoccorso Pegaso 1, il Soccorso Alpino e Speleologico Toscano (SAST) e i vigili del fuoco. Un uomo di 53 anni è stato trasportato in codice 2 all’ospedale di Careggi. Alle 13:05 i soccorsi sono stati nuovamente attivati a Pieve Santo Stefano per uno scontro tra un’auto e una moto.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Tre incidenti in provincia di Arezzo: coinvolti moto, auto e ciclomotore

News - Muore a 17 anni in un incidente stradale. Una tragedia che obbliga a fermarsi 12/3/2026

Notizie correlate

Incidenti tra auto e moto e Lecco e Osnago: soccorsi tre giovaniSchianto tra auto e moto in via Leonardo da Vinci a Lecco con una ragazzina di soli 15 anni rimasta ferita e soccorsa.

Autostrada A1, incidente tra Arezzo e Valdarno: coinvolti due tir e tre auto. 7 feriti, traffico bloccatoAREZZO – Grave incindente nella serata di oggi, 16 febbraio 2026, sull’autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Arezzo e Valdarno.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Tragedia a Monastier: perde il controllo dell'Harley Davidson e muore a 56 anni; Tragedia sulla Sp 15: due morti e quattro feriti nel violento impatto tra due auto; Mucche sull’Ofantina, tre incidenti e almeno quattro feriti nei pressi di Volturara Irpina; Incidente Nettuno, scontro tra due moto e un'auto: morto un uomo. Grave il figlio 17enne.

Mucche sull’Ofantina, tre incidenti e almeno quattro feriti nei pressi di Volturara IrpinaIncidenti a raffica nella notte a causa di una decina di bovini lungo la Statale Ofantina: diversi di loro sono morti negli impatti ... fanpage.it

Busto Arsizio, mattinata nera sulle strade: tre incidenti auto-moto in mezz’oraCentauri finiti in ospedale dopo gli scontri tra via Olgiate Olona, Sant’Edoardo e viale Borri: ferite lievi ma traffico in tilt ... laprovinciadivarese.it

Una notte tragica lungo la Statale Ofantina, dove una decina di bovini ha provocato tre incidenti. Quattro feriti e almeno tre auto distrutte, mentre diversi animali sono morti negli impatti. Il caos ha coinvolto i veicoli nei pressi di Volturara Irpina. - facebook.com facebook