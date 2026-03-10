Tre incidenti in poche ore | tutti i conducenti erano ubriachi al volante

Nelle ultime ore si sono verificati tre incidenti stradali, tutti causati da conducenti che erano sotto l’effetto dell’alcol. Nessun ferito grave, ma i veicoli coinvolti sono stati gravemente danneggiati. Le autorità hanno già avviato le procedure di accertamento e si stanno occupando di ricostruire la dinamica di ciascun episodio.

Notte di interventi per i carabinieri in provincia di Udine: tre sinistri stradali tra Martignacco, Codroipo e Gemona del Friuli. In tutti i casi i conducenti sono risultati positivi all'alcoltest Tre incidenti stradali nel giro di poche ore e un elemento in comune: tutti i conducenti erano ubriachi. È il bilancio degli interventi effettuati nella serata di sabato 7 marzo dai carabinieri del Comando provinciale di Udine durante un servizio di controllo del territorio con pattuglie impegnate a monitorare il traffico sulle principali arterie della provincia. Fortunatamente nessuno degli episodi ha avuto conseguenze gravi per le persone coinvolte, ma in tutti e tre i casi gli accertamenti effettuati sul posto hanno evidenziato la presenza di alcol nel sangue dei conducenti.