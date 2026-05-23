Serie A | svelati gli MVP stagionali Svilar miglior portiere per il secondo anno

Il portiere ha ricevuto il premio di miglior giocatore della stagione per il secondo anno consecutivo. La Lega Serie A ha annunciato i vincitori dei premi MVP, individuando i migliori calciatori di ogni ruolo. La decisione è stata comunicata sui canali social ufficiali della lega. La premiazione riguarda i calciatori che si sono distinti nel campionato durante l’intera stagione.

La Lega Serie A ha annunciato ufficialmente i vincitori dei premi MVP per la stagione, decretando i migliori calciatori del campionato divisi per ruolo attraverso i propri canali social ufficiali. La designazione, arrivata nelle ultime ore, ha incoronato Mile Svilar come miglior portiere, Marco Palestra nel ruolo di miglior difensore, Nico Paz come miglior centrocampista e Lautaro Martinez nel comparto degli attaccanti. Le scelte, basate sulle prestazioni mostrate lungo tutto l’arco del torneo, confermano sia alcune certezze della nostra massima serie sia l’ascesa di nuovi profili che hanno sorpreso gli addetti ai lavori negli ultimi mesi. Il verdetto più significativo riguarda probabilmente l’estremo difensore della Roma, che è riuscito a bissare il successo dell’anno precedente. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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