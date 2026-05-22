Dimarco è l' Mvp della Serie A Lautaro miglior attaccante premiati anche Svilar e Yildiz
Nella cerimonia di fine stagione, sono stati annunciati i premi individuali della Serie A. Tra i riconoscimenti, Dimarco è stato scelto come miglior giocatore dell'intera stagione, mentre Lautaro è stato premiato come miglior attaccante. Sono stati anche consegnati riconoscimenti a Svilar e Yildiz, rispettivamente come miglior portiere e giovane promettente. Per quanto riguarda i ruoli difensivi e di centrocampo, sono stati indicati rispettivamente Palestra e un altro calciatore non ancora annunciato come i migliori nella loro categoria.
A poco più di 90 minuti dalla fine del campionato la Lega di Serie A ha ufficializzato i premi per i migliori di questa stagione. Nessuna sorpresa per l’Mvp generale, quel Federico Dimarco che ha condotto l’Inter allo Scudetto numero 21 con i suoi – fin qui – 6 gol e 18 assist stagionali. L’esterno ha ormai trasceso il ruolo che gli fu disegnato addosso da Simone Inzaghi, arrivando a risultare decisivo non solo per la quantità di palloni giocati nel corso delle singole partite ma anche per la qualità con cui li tratta. Con una stagione da 24 'goal contribution' (ovvero la somma tra gol segnati, 6, e assist forniti, 18), Federico... 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Mvp Serie A 2025-26: Lautaro miglior attaccante, Yildiz miglior giovane, Dimarco re della stagione
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