Dimarco è l' Mvp della Serie A Lautaro miglior attaccante premiati anche Svilar e Yildiz

Nella cerimonia di fine stagione, sono stati annunciati i premi individuali della Serie A. Tra i riconoscimenti, Dimarco è stato scelto come miglior giocatore dell'intera stagione, mentre Lautaro è stato premiato come miglior attaccante. Sono stati anche consegnati riconoscimenti a Svilar e Yildiz, rispettivamente come miglior portiere e giovane promettente. Per quanto riguarda i ruoli difensivi e di centrocampo, sono stati indicati rispettivamente Palestra e un altro calciatore non ancora annunciato come i migliori nella loro categoria.

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