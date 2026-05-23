Anche la 37ª giornata di Serie A ha regalato dei colpi di scena, specialmente per quel che riguarda la lotta Champions. La vittoria del Napoli contro il Pisa ha sigillato il secondo posto e la Champions aritmetica. Ma dal terzo posto in poi tutto può cambiare, soprattutto dopo la sconfitta inaspettata della Juventus sul campo della Fiorentina e le vittorie di Como, Roma e Milan che hanno ribaltato gli equilibri: ora le squadre di Gasperini e Allegri sono padrone del proprio destino e tutto si deciderà negli ultimi 90 minuti del campionato. Nulla è definitivo e ogni scenario resta aperto. C’è anche un’ipotesi estrema, difficile ma possibile: un arrivo a pari punti tra tutte le contendenti, tutte a quota 71 punti. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Serie A, corsa Champions: Milan, Roma, Juve e Como per due posti. Combinazioni e classifica avulsa, cosa succede in caso di arrivo a pari punti

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Serie A, corsa Champions pazza, i favoriti: Juventus, Milan, Roma e Como in soli 3 punti

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