Serie A corsa Champions | Milan Roma Juve e Como per due posti Combinazioni e classifica avulsa cosa succede in caso di arrivo a pari punti

Da ilmessaggero.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella 37ª giornata di Serie A, Milan, Roma, Juventus e Como si contendono due posti in Champions League. La classifica avulsa viene utilizzata per determinare le posizioni in caso di pareggio di punti. Le combinazioni possibili dipendono dai risultati delle ultime partite, con alcune squadre ancora in corsa per qualificarsi. La lotta si concentra sulla posizione finale, mentre le squadre si preparano alle ultime sfide con obiettivi diversi.

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Anche la 37ª giornata di Serie A ha regalato dei colpi di scena, specialmente per quel che riguarda la lotta Champions. La vittoria del Napoli contro il Pisa ha sigillato il secondo posto e la Champions aritmetica. Ma dal terzo posto in poi tutto può cambiare, soprattutto dopo la sconfitta inaspettata della Juventus sul campo della Fiorentina e le vittorie di Como, Roma e Milan che hanno ribaltato gli equilibri: ora le squadre di Gasperini e Allegri sono padrone del proprio destino e tutto si deciderà negli ultimi 90 minuti del campionato. Nulla è definitivo e ogni scenario resta aperto. C’è anche un’ipotesi estrema, difficile ma possibile: un arrivo a pari punti tra tutte le contendenti, tutte a quota 71 punti. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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