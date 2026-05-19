Al termine delle ultime partite, due squadre sono già certe della qualificazione alla prossima Champions League. Si tratta di Inter e Napoli, che hanno conquistato i punti necessari per assicurarsi un posto. Rimangono in corsa quattro formazioni: Milan e Roma, entrambe con 70 punti, e Como e Juventus, a quota 68. Queste ultime quattro si sfideranno negli ultimi novanta minuti per ottenere gli ultimi due posti disponibili, rendendo la volata finale molto aperta e incerta.

Con Inter e Napoli già certe di partecipare alla prossima Champions, restano quattro squadre a contendersi gli ultimi due posti: Milan e Roma (a 70 punti) così come Como e Juventus (a 68) si giocheranno tutto nella volata degli ultimi novanta minuti. Rossoneri e giallorossi sono favoriti in quanto padroni del proprio destino. Con un successo sarebbero certamente qualificati mentre i lariani e i bianconeri devono sperare in un loro passo falso. C’è ancora la possibilità che le quattro squadre arrivino tutte a pari merito, nel caso in cui Milan e Roma pareggiassero mentre Juventus e Como vincessero. Così, in Champions andrebbero Allegri e Fabregas. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La classifica avulsa. Le combinazioni in caso di arrivo a pari punti fra 2, 3 o 4 squadre

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