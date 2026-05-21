Corsa Champions possibile scenario shock | cosa succede a Juventus Milan Roma e Como in caso di arrivo a 71 punti

Da juventusnews24.com 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ultimi 90 minuti di campionato per Milan, Roma, Juventus e Como, con tutte e quattro le squadre che potrebbero raggiungere i 71 punti in classifica. In una situazione inaspettata, si apre uno scenario in cui le posizioni finali potrebbero cambiare, coinvolgendo diverse squadre in lotte ancora aperte. Le partite decisive sono in programma e potrebbero determinare le sorti di ogni formazione in vista della conclusione della stagione.

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di Luca Fiore Corsa Champions, ultimi 90 minuti per Milan, Roma, Juventus e Como che in un clamoroso scenario potrebbero arrivare tutte a 71 punti. Un incredibile scenario potrebbe rivoluzionare la lotta per la Champions League negli ultimi 90 minuti. Milan, Roma, Juventus e Como rischiano un clamoroso arrivo a 4 a quota 71 punti. La classifica attuale vede l’Inter prima a 86 e il Napoli secondo a 73, già aritmeticamente qualificate. Dietro, i rossoneri e i giallorossi sono appaiati a 70, mentre il club bianconero e i lariani inseguono a 68. Se il campo emettesse oggi il verdetto, la squadra di Spalletti e quella allenata da Fabregas andrebbero in Europa League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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