Serie a calcio a 5 della uisp Il ’Pathetic’ campione provinciale

Il campionato di Serie A di calcio a 5 Uisp ha il suo padrone: è il Pathetic, che si laurea campione provinciale superando per 4-3 la Tpt Pavimenti. Il match ha rispecchiato fedelmente i valori espressi durante l’anno dalle prime due forze della classe. Il Pathetic, forte del primato nella stagione regolare e di un’età media giovanissima, ha approcciato la gara con grande freschezza atletica, nonostante l’iniziale vantaggio Tpt firmato da Ciaralli, riuscendo a scappare nel punteggio fino a un parziale di 4-1 a inizio ripresa con la doppietta di Vergari e i gol di Bruni e Angelini, che sembravano aver chiuso definitivamente i giochi. Sotto di... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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