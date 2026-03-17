Calcio a 5 Uisp Nel torneo provinciale Furia Chalaca in testa

Nel torneo provinciale Uisp di calcio a 5, alla 16ª giornata, la Furia Chalaca si conferma in testa alla classifica grazie a una vittoria schiacciante. La squadra capolista ha ottenuto un risultato importante, mentre la F. ha subito una sconfitta e ha visto diminuire le proprie possibilità di mantenere il primato. La giornata ha quindi modificato gli equilibri in classifica.

Nel campionato provinciale Uisp di calcio a 5 la 16ª giornata cambia gli equilibri: goleada della capolista, cade F.C. Perù e il Collebronx rallenta. Furia Chalaca, approfittando del ko di F.C. Perù e del pareggio del Collebronx, vola infatti a +3 sulla seconda e a +5 sulla terza quando mancano due turni alla fine della regular season. La prima gara del turno vede il successo 5-3 del Q.P.R. Futsal su VR Macerata. Decisivo il rientro di Muka, autore di una doppietta che trascina i biancoazzurri. Da segnalare l’esordio del giocatore-allenatore Mauro Grelloni (foto, classe 1960), che ha lottato assieme ai compagni nel tentativo di ribaltare il risultato: il suo ingresso in campo rappresenta il record di longevità nella competizione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio a 5 Uisp . Nel torneo provinciale. Furia Chalaca in testa Articoli correlati Calcio uisp. Coppa Uisp e Serie A1: il programma completo delle partite del fine settimanaProseguono i triangolari di Coppa Uisp che, collateralmente al campionato di Serie A1, tornano in campo già stasera con le squadre a caccia dei primi... Calcio a 7: il campionato provinciale uisp si appresta ad affrontAre il giro di boa. La rivelazione Codena 2025 di Bombarda punta a consolidare la zona playoffIl campionato provinciale Uisp di calcio a 7, ospitato sui manti erbosi del centro sportivo Road, ha ufficialmente tagliato il traguardo della 15ª...