Calcio a 5 provinciale Uisp Furia Chalaca è campione con un turno d’anticipo Il Perù ai playoff

Consegna il primo verdetto la penultima giornata della regular season del campionato provinciale di calcio a 5 Uisp: Furia Chalaca è campione con un turno d’anticipo, confermandosi al vertice per il secondo anno consecutivo. Un successo meno lineare rispetto alla passata stagione, quando il dominio fu netto dall’inizio alla fine. Stavolta Collebronx e Perù F.C. hanno provato fino all’ultimo a tenere il passo della leader. Decisiva la vittoria 7-5 contro un Deportivo C5 mai domo. Ma c’è pure un altro verdetto: la qualificazione diretta ai playoff del Perù F.C.. I peruviani si impongono 3-2 sul Borussia Cappuccini, condannato al quarto posto. Tiene il passo il Collebronx, vittorioso 4-3 sul Futsal Macerata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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