Serie A 2025 26 - Diretta Sky Sport e NOW 38a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

Da digital-news.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La 38ª giornata di Serie A 202526 sarà trasmessa su Sky Sport e NOW, con orari e telecronisti specifici per ogni match. La programmazione completa è già disponibile, includendo tutte le partite della giornata.

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Scopri la programmazione della 38ª giornata di Serie A 202526 su Sky Sport e NOW. Palinsesto completo, orari delle dirette e tutti i telecronisti dei match. Per l'intera stagione gli Skylights di tutte le 380 partite, per rivivere i momenti salienti di tutti i match con il commento dei telecronisti di Sky e il supporto dello Sky Sport Tech e dello Sky Sport Skill. Un racconto a 360 gradi con gli inviati di Sky Sport che saranno presenti su tutti i campi della Serie A. LA TRENTOTTESIMA GIORNATA - Da venerdì 22 a domenica 24 maggio appuntamento con la trentottesima giornata, ultima della stagione 20252026. Sabato alle 20.45 si gioca Lazio-Pisa su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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