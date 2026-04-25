La 38ª giornata di Serie C si svolge con tutte le partite trasmesse in diretta su Sky Sport e disponibili in streaming su NOW. Sono previsti aggiornamenti dai gironi A, B e C, con telecronisti e collegamenti dai campi per seguire ogni partita. La programmazione copre l'intero weekend calcistico, offrendo un approfondimento completo di tutte le sfide in programma.

Sky Wifi sarà il nuovo title sponsor del campionato di Serie C per la stagione 2025-26. Il campionato di Serie C rappresenta l’espressione autentica dei territori italiani, con 60 squadre coinvolte da Nord a Sud. Nel calcio come nella connettività, la velocità e la performance sono elementi essenziali. Per questo, Sky Wifi – il servizio ultrabroadband di Sky – è il partner ideale della Serie C, perché unisce città, tifosi e passioni grazie alla sua rete ultraveloce. Questo nuovo accordo dà continuità al proficuo rapporto tra Sky e Lega Pro. Infatti, dopo la precedente partnership con NOW, che è stato il title sponsor delle ultime due stagioni, Sky Wifi ne raccoglie il testimone, confermando l’impegno a offrire un’esperienza sportiva sempre più connessa e coinvolgente a tifosi, club e territori.🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Serie C Sky WI-FI 2025/26 - Diretta 38a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (streaming NOW)

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