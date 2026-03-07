La 28ª giornata della Serie A 202526 si svolge tra sabato 7 e lunedì 9 marzo, con partite trasmesse in diretta su Sky Sport e NOW. La Juventus affronta il Pisa, il Genoa incontra la Roma e la Lazio sfida il Sassuolo, tutte con copertura pre e post partita, inviati sul campo e aggiornamenti costanti su Sky Sport 24 e Sky Sport.

Per l’intera stagione gli Skylights di tutte le 380 partite, per rivivere i momenti salienti di tutti i match con il commento dei telecronisti di Sky e il supporto dello Sky Sport Tech e dello Sky Sport Skill. Un racconto a 360 gradi con gli inviati di Sky Sport che saranno presenti su tutti i campi della Serie A. LA VENTOTTESIMA GIORNATA - Da venerdì 6 a lunedì 9 marzo appuntamento con la ventottesima giornata della stagione. Sabato alle 20.45 si gioca Juventus-Pisa su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Domenica alle 18 in campo Genoa-Roma su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Lunedì alle 20.45 sarà il momento di Lazio-Sassuolo su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Serie A 2025/26 - Diretta Sky Sport e NOW 28a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

Serie C Sky WI-FI 2025/26 - Diretta 28a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (streaming NOW)Sky Wifi sarà il nuovo title sponsor del campionato di Serie C per la stagione 2025-26.

Serie A 2025/26 - Diretta Sky Sport e NOW 15a Giornata - Palinsesto e TelecronistiDomenica 14 Dicembre alle 18:00 | GENOA - INTER Lunedi 15 Dicembre alle 20:45 | ROMA - COMOPRE E POSTPARTITA LIVE PER OGNI SINGOLO MATCH,INVIATI SU...

Tutti gli aggiornamenti su Serie A 2025 26 Diretta Sky Sport e NOW....

Temi più discussi: Serie C, le gare della 29^ giornata su Sky; Serie A 2025-26, dove vedere tutte le partite della 27ª giornata in diretta TV: Dazn o Sky; Champions 2025-26 dove vedere in tv e streaming tutte le partite: in chiaro, su Amazon, Sky; Torna la Coppa Italia: come funziona la doppia semifinale e tutto il tabellone.

Juventus-Pisa come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orarioDove Vedere il match di Serie A tra Juventus-Pisa in TV e Streaming. Diretta Sky o DAZN? Scopri Data e Orario, Arbitro e VAR. sport.virgilio.it

Atalanta-Udinese come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orarioDove Vedere il match di Serie A tra Atalanta-Udinese in TV e Streaming. Diretta Sky o DAZN? Scopri Data e Orario, Arbitro e VAR. sport.virgilio.it

Formula 1, GP d'Australia: la diretta delle seconde prove libere a Melbourne LIVE su Sky Sport F1 e in streaming su NOW #SkyMotori #F1 #Formula1 #AusGP x.com

Formula 1 2026, diretta esclusiva Gran Premio Australia Sky Sport e NOW | #PazziDellaNotte Formula 1 2026 su Sky Sport e NOW: il GP d’Australia apre la nuova era tecnologica tra potenza elettrica, strategie energetiche e sfide tra i top team. L'alba di una nu - facebook.com facebook