Sergio Bonelli Editore presenta L’INFERNO DI DANTE illustrato da PAOLO BARBIERI – Edizione integrale

Sergio Bonelli Editore ha pubblicato un'edizione integrale di L’Inferno di Dante, illustrata da Paolo Barbieri. L’opera presenta le illustrazioni dell’artista, riconosciuto per la sua grande capacità immaginativa e per le immagini che accompagnano il testo classico. Barbieri, noto per il suo stile creativo e ricco di energia, ha dato vita a un’interpretazione visiva che si inserisce nel racconto dantesco.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

«Ciò che ammiro di più di Paolo Barbieri è la sua immaginazione. Quest’artista, apparentemente così calmo, è guidato da un’energia creativa indomita che sprigiona in ciascunadelle sue opere letteralmente fantastiche. Con la loro potenza espressiva e la loro profondità visiva, prendono vita e si trasformano in eventi a sé stanti. Non ci si limita a guardarle; si diventa parte di esse».WULF DORN Torna nelle librerie e nelle fumetterie dal 22 maggio L’INFERNO DI DANTE ILLUSTRATO DI PAOLO BARBIERI, e questa volta il volume conterrà il testo integrale scritto da Dante Alighieri. Un emozionante viaggio che riporta Barbieri alle origini, ma che segna anche un ulteriore passaggio creativo per l’artista, pronto a stupire ancora una volta i lettori conuniversi immaginifici senza confini.🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Sergio Bonelli Editore presenta L’INFERNO DI DANTE illustrato da PAOLO BARBIERI – Edizione integrale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Sergio Bonelli Editore presenta TEX. MONTALES -TERZA EDIZIONE Sergio Bonelli Editore presenta ZORRO. MAN OF THE DEADArriva in libreria e fumetteria il 15 maggio il volume evento che segna l’esordio in Sergio Bonelli Editore di un eroe senza tempo: Zorro,...