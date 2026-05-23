Serena Dandini stasera a In Altre Parole

Da davidemaggio.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Come ogni sabato, Massimo Gramellini torna alle 20.30 con un nuovo appuntamento di  In Altre Parole, il programma di La7 che intreccia attualità e cultura in un percorso di riflessioni e dialoghi. Anticipazioni e ospiti del 23 maggio 2026. In apertura, Massimo Gramellini ospiterà il direttore di  Limes, Lucio Caracciolo, per commentare i fatti più rilevanti della settimana, dall’assalto di Israele alla Flotilla allo scontro interno alla destra su sicurezza e riarmo. Ad arricchire la puntata ci saranno anche una conversazione con il rapper e cantautore Frankie ni-nrg mc, che presenterà il suo nuovo album  Voce e batteria, e un’intervista con lo scrittore Sandro Veronesi, in libreria con  Caducità. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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