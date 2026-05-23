Come ogni sabato, Massimo Gramellini torna alle 20.30 con un nuovo appuntamento di In Altre Parole, il programma di La7 che intreccia attualità e cultura in un percorso di riflessioni e dialoghi. Anticipazioni e ospiti del 23 maggio 2026. In apertura, Massimo Gramellini ospiterà il direttore di Limes, Lucio Caracciolo, per commentare i fatti più rilevanti della settimana, dall’assalto di Israele alla Flotilla allo scontro interno alla destra su sicurezza e riarmo. Ad arricchire la puntata ci saranno anche una conversazione con il rapper e cantautore Frankie ni-nrg mc, che presenterà il suo nuovo album Voce e batteria, e un’intervista con lo scrittore Sandro Veronesi, in libreria con Caducità. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Serena Dandini stasera a In Altre Parole

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Valeria Marini, il video di scuse di Frassica per la battuta a Sanremo - La volta buona 05/03/2026

Sullo stesso argomento

Firenze, arrivano Serena Dandini e Michela Ponzani per La Cooperazione in festaFirenze, 22 maggio 2026 – La storica Michela Ponzani, l’autrice e conduttrice tv Serena Dandini, il neurobiologo vegetale Stefano Mancuso e la band...

TV Talk: Serena Dandini, Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini tra gli ospitiMia Ceran torna, come ogni sabato, con un nuovo appuntamento di TV Talk, il programma dedicato all’analisi televisiva, in onda alle 15 su Rai 3.

Mi fa immenso piacere che una figura fondamentale per la satira come Serena Dandini abbia detto che oggi la satira in tv è rappresentata solo da Crozza, non prendendo minimamente in considerazione i due soggetti che sono in pianta stabile a La7 x.com

In altre parole su La7, gli ospiti del 23 maggio da Serena Dandini a Frankie Hi-NrgIn Altre Parole torna su La7 sabato 23 maggio alle 20.30. Massimo Gramellini con Serena Dandini, Donato Carrisi e Fausto Bertinotti e altri ospiti per raccontare l’attualità. gazzetta.it

Serena Dandini: Basta paura, i diritti delle donne sono diritti per tuttiAdele Bei (partigiana e sindacalista), Teresa Noce (rivoluzionaria professionale), Lina Merlin (autrice della legge che chiuse le case chiuse), Nilde Iotti (prima donna presidente della Camera), Ter ... torino.repubblica.it