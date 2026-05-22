firenze arrivano serena dandini e michela ponzani per la cooperazione in festa

Firenze, 22 maggio 2026 – La storica Michela Ponzani, l’autrice e conduttrice tv Serena Dandini, il neurobiologo vegetale Stefano Mancuso e la band Nobraino saranno tra gli ospiti della terza giornata de “La Cooperazione in Festa ”, rassegna a ingresso gratuito organizzata da Legacoop Toscana, con il patrocinio del Comune di Firenze. Il 22 maggio è in programma anche la premiazione di Smart and coop 7, il bando promosso da Fondazione CR Firenze e Legacoop Toscana per supportare giovani team nella creazione di nuove cooperative. Sul palco sarà presente anche Chiara Mannoni, responsabile del settore Educazione, Istruzione e Formazione di Fondazione CR Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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