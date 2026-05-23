Serbia a Belgrado migliaia di studenti in piazza contro il governo
Migliaia di studenti universitari si sono riuniti in piazza a Belgrado per una manifestazione contro il governo. È la prima grande protesta dell’anno e si inserisce in un movimento di mobilitazione politica nel Paese balcanico. La manifestazione riguarda questioni legate alla situazione politica e sociale, senza specificare richieste o obiettivi immediati. La protesta ha coinvolto principalmente studenti e rappresenta una delle principali forme di dissenso contro l’attuale amministrazione.
Gli studenti universitari serbi in protesta in Serbia per la prima grande manifestazione dell’anno, in una rinnovata spinta verso importanti cambiamenti politici nel Paese balcanico guidato dal presidente Aleksandar Vucic. Il movimento giovanile serbo è stato all’origine di un’ondata di proteste di massa contro la corruzione che lo scorso anno ha scosso Vucic. Ora, gli studenti affermano di puntare alle prossime elezioni, previste per la fine di quest’anno o per il prossimo, nella speranza di cacciare il governo populista di destra di Vucic. Roma, Usb in corteo: “Via il governo Meloni. Alzate i salari, abbassate le armi” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it
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