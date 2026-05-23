serbia a belgrado migliaia di studenti in piazza contro il governo

Notizia in breve

Migliaia di studenti universitari si sono riuniti in piazza a Belgrado per una manifestazione contro il governo. È la prima grande protesta dell’anno e si inserisce in un movimento di mobilitazione politica nel Paese balcanico. La manifestazione riguarda questioni legate alla situazione politica e sociale, senza specificare richieste o obiettivi immediati. La protesta ha coinvolto principalmente studenti e rappresenta una delle principali forme di dissenso contro l’attuale amministrazione.