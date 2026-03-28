Migliaia le persone che hanno sfilato nel centro della capitale durante il corteo “ No Kings ” contro la guerra e il riarmo. La manifestazione, promossa da circa 700 realtà tra reti di movimenti sociali e associazioni, è partita poco dopo le 14 da piazza della Repubblica per raggiungere piazza San Giovanni. “Oggi è una giornata internazionale – spiega Federica Borlizzi dell’associazione Nonna Roma e della Rete No Kings – stiamo scendendo in piazza non solo qui, ma anche a Londra, Atene, Parigi e all’ Havana. Facciamo una promessa al governo Meloni: spodesteremo tutti i Re e ci riapproprieremo di quello che ci spetta, cioè dei diritti sociali”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Corteo No Kings, migliaia in piazza a Roma contro i re e le loro guerre: “Referendum ha sfiduciato il governo Meloni”

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