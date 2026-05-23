Alla vigilia della partita tra Torino e Juventus, l’allenatore ha parlato della situazione della squadra, concentrandosi sugli aspetti tecnici ed emotivi. Ha anche raccontato un episodio personale, descrivendo di aver vissuto un momento difficile in cui si è sentito “senza vita”. La conferenza stampa si è svolta in vista della trentottesima giornata di Serie A, senza ulteriori dettagli su eventi specifici legati a quella esperienza.

Alla vigilia di Torino-Juventus, gara valida per la trentottesima giornata di Serie A, l’allenatore bianconero Luciano Spalletti ha analizzato il momento della squadra in conferenza stampa, soffermandosi sia sull’aspetto tecnico sia su quello emotivo. Il derby, in programma alle 20:45, arriva dopo una settimana definita delicata e rappresenta un passaggio chiave per la chiusura della stagione. L’attenzione del tecnico è concentrata sulla risposta del gruppo dopo alcune prestazioni giudicate non in linea con il percorso recente. Reazione attesa nel derby. Spalletti ha chiesto una prova di carattere in una partita considerata centrale per il cammino della squadra. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Senza vita”. Spalletti racconta tutto: ecco cosa gli è successo

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