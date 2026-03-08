12 interventi in un anno Gabriel Garko racconta tutto | Ecco cosa mi è successo

Durante un’intervista televisiva, l’attore ha raccontato di aver subito dodici interventi chirurgici in un anno, condividendo i dettagli di quel periodo difficile della sua vita. Ha spiegato cosa gli è successo e come ha affrontato le operazioni, senza entrare in giudizi o motivazioni. La conversazione si è concentrata esclusivamente sui fatti e sulle esperienze personali dell’attore.

L’attore Gabriel Garko è tornato a parlare di uno dei momenti più complicati della sua vita durante un’intervista televisiva. Ospite della trasmissione Verissimo, condotta da Silvia Toffanin, ha raccontato alcune vicende personali che negli ultimi anni lo hanno segnato profondamente. Tra queste anche le numerose operazioni chirurgiche affrontate in un periodo molto breve. Nel corso dell’intervista, l’attore ha spiegato di aver dovuto affrontare una lunga serie di interventi chirurgici nel giro di circa un anno e mezzo. Un percorso che lo ha costretto più volte a entrare in sala operatoria e che è stato legato sia a problemi di salute sia alle conseguenze di un trattamento estetico che non ha avuto l’esito sperato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Gabriel Garko ha subito dodici interventi in un anno e mezzo, l'attore racconta cosa gli è successoGabriel Garko è stato ospite di Verissimo, domenica 8 marzo, dove ha parlato di alcuni momenti particolarmente complicati della sua vita.

