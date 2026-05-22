Vittorio Sgarbi riappare dopo mesi al Salone del Libro | irriconoscibile a tutto il pubblico ecco cosa gli è successo

Dopo diversi mesi di assenza, Vittorio Sgarbi è tornato a partecipare al Salone del Libro di Torino. La sua presenza ha attirato l’attenzione del pubblico, che ha potuto notarlo inaspettatamente diverso rispetto alle occasioni precedenti. Il suo volto, il modo di presentarsi e l’aspetto generale sono stati oggetto di osservazione da parte di chi lo ha incontrato durante l’evento. La partecipazione si è svolta senza annunci ufficiali, suscitando curiosità tra i visitatori e gli organizzatori.

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Ci sono ritorni che valgono più di mille dichiarazioni ufficiali. E quello di Vittorio Sgarbi al Salone del Libro di Torino è uno di questi. Il critico d’arte, sindaco di Arpino ed ex sottosegretario alla Cultura, è riapparso in pubblico dopo mesi di assenza, accolto da una standing ovation che ha sorpreso molti osservatori. Un applauso che dice più di qualsiasi analisi politica: la simpatia popolare resiste alle cadute istituzionali, spesso le sopravanza. L’ultima volta che Sgarbi era apparso in televisione risaliva a novembre 2025, ospite di Bruno Vespa a Cinque Minuti. Un’apparizione che aveva suscitato polemiche e preoccupazioni, soprattutto da parte della figlia Evelina, che aveva definito quelle immagini “ dolorose ” e parlato di un padre “ plagiato ” e ridotto in condizioni di “ grande disagio “. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Vittorio Sgarbi riappare dopo mesi al Salone del Libro: irriconoscibile a tutto il pubblico (ecco cosa gli è successo) ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Vittorio Sgarbi: Il ritorno dopo la depressione Sullo stesso argomento Cosa c’è dietro il ritorno pubblico di Vittorio SgarbiA Ferrara, in occasione dei 150 anni del Corriere della Sera, Sgarbi torna in scena con parole misurate e pensieri maturi che lasciano il segno nel... Leggi anche: Vittorio Sgarbi riappare pubblicamente: il voto a San Severino Marche Vittorio Sgarbi ed il ritorno in pubblico, le sue condizioni di saluteVittorio Sgarbi, ritorno a sorpresa sulla scena pubblica nell'ambito di un evento, scopriamo le reali condizioni del noto esperto d'arte e volto televisivo. notizie.it Vittorio Sgarbi, spuntano nuove immagini mai viste prima: Ma cosa gli hanno fattoVittorio Sgarbi riappare al Salone del Libro di Torino dopo mesi difficili: le immagini diffuse sui social fanno discutere. donnaglamour.it