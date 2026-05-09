Elezioni 2026 | 6,6 milioni di elettori al voto in 895 comuni

Alle elezioni del 2026, circa 6,6 milioni di persone sono chiamate alle urne in 895 comuni italiani. Tra le novità, ci sono modifiche alle modalità di voto nei comuni con meno di 15.000 abitanti e nuove regole che impongono la parità di genere nelle preferenze degli elettori. Queste variazioni interessano sia il sistema elettorale che le modalità di presentazione delle liste e delle candidature.

? Punti chiave Come cambia il voto tra i comuni sotto i 15.000 abitanti?. Quali regole impongono la parità di genere per le preferenze?. Quando si terrà il ballottaggio nei comuni sopra i 15.000 residenti?. Come possono votare i detenuti e i degenti negli ospedali?.? In Breve Voto 24 maggio ore 7-23 e 25 maggio entro le ore 15.. Ballottaggio previsto per i comuni sopra 15.000 abitanti il 7 e 8 giugno.. Regole diverse per i 774 comuni con meno di 15.000 abitanti residenti.. Voto domiciliare e per detenuti regolato dalla circolare 452026 del Ministero Interno..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu

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Elezioni 2026, dove e quando si vota

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