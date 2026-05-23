Quattro Comuni al voto in provincia | quasi 20mila elettori coinvolti

Quattro Comuni della provincia sono coinvolti nel voto, con quasi 20mila elettori chiamati alle urne. Le elezioni si svolgono domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026. In totale, undici Comuni del Friuli Venezia Giulia tornano alle urne per le amministrative in questa data.

Undici comuni del Friuli Venezia Giulia tornano al voto domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026 per le elezioni amministrative. Circa 35.600 elettori sono chiamati a rinnovare sindaci e consigli comunali in altrettanti centri, tutti con una popolazione inferiore a 15.000 abitanti. L'appuntamento. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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UMNB Reacts To New Brunswick Local Elections

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