Segue anziana in ascensore e la rapina | marocchino arrestato a Milano

Un uomo di nazionalità marocchina è stato arrestato a Milano dopo aver seguito un'anziana in ascensore e averla aggredita. L'aggressore ha strattonato la donna e le ha strappato una catenina d'oro dal collo. L'intera scena si è svolta all'interno dell'edificio e, dopo il colpo, l'uomo è stato fermato dalle forze dell'ordine. La vittima non ha riportato ferite gravi.

Ha seguito un’anziana fin dentro il suo condominio, l’ha sorpresa alle spalle all’interno dell’ascensore e, dopo averla strattonata con violenza, le ha strappato la catenina d’oro dal collo prima di fuggire. La fuga di un marocchino di 48 anni, pregiudicato, è terminata giovedì 21 maggio, quando gli agenti della polizia di Stato lo hanno bloccato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto con l’accusa di rapina aggravata. I fatti risalgono alla tarda mattinata di domenica 17 maggio. La vittima, una donna italiana di 76 anni, stava rientrando a casa dopo aver fatto la spesa. Intorno alle ore 11, mentre era intenta a caricare i sacchetti all’interno dell’ascensore del suo palazzo in via Zucca, a Rho, è stata aggredita dal malvivente. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Rho, così segue l'anziana nel portone di casa e la rapina

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